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Сенат США утвердил Воута на пост главы административно-бюджетного управления Белого дома

Управление занимается подготовкой ежегодного федерального бюджета

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в понедельник одобрил кандидатуру Расселла Воута на пост директора административно-бюджетного управления Белого дома. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа страны.

Кандидатура была утверждена по партийной линии: 51 республиканец поддержал ее, 45 демократов выступили против.

Воут более года исполнял обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома.

Демократы подвергли его критике после того, как в прошлом году он отказался отвечать на вопросы о решении вашингтонской администрации заморозить военную помощь Украине.

Административно-бюджетное управление Белого дома занимается, в частности, подготовкой ежегодного федерального бюджета для его представления в Конгрессе и после принятия документа контролирует его исполнение.

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