CNN: Трамп направит сотрудников федеральных ведомств в Чикаго в свете роста преступности

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Чикаго (штат Иллинойс) сотрудников американских федеральных силовых ведомств для снижения уровня преступности в городе. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам его источников, указанным сотрудникам, в частности, будет поручено принять меры с целью пресечения незаконной продажи огнестрельного оружия, а также предотвращения преступлений с его применением. Белый дом и Министерство юстиции США могут объявить о соответствующих планах уже в ближайшие дни.

Как констатирует телеканал, мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая является демократом, ранее выступала против того, чтобы сотрудники федеральных силовых ведомств участвовали в подавлении беспорядков в городе. Вместе с тем она отмечала, что федеральные власти могут помочь пресечь продажу огнестрельного оружия.

Планы президента

Трамп заявил в понедельник журналистам в Белом доме, что намерен более активно задействовать федеральные правоохранительные органы для борьбы с разгулом преступности в городах, где у власти находятся демократы. По его словам, федеральные силы уже были направлены в Портленд, и такие же меры могут быть приняты в отношении Чикаго и Нью-Йорка. "Мы направляем сотрудников правоохранительных органов. Портленд полностью вышел из-под контроля", - сказал он. "Мы также рассматриваем [возможность отправки в] Чикаго. Мы рассматриваем Нью-Йорк. Все они [эти города] находятся под управлением демократов, крайне либеральных демократов. Все они на самом деле находятся под управлением радикальных левых", - добавил Трамп.

"У нас будет больше федеральных сил правопорядка (в этих городах - прим. ТАСС), это я могу вам точно сказать", - пообещал американский лидер. Трамп привел пример Чикаго, где в минувшие выходные десятки людей получили огнестрельные ранения, и где были также погибшие. "Вы слышали, какие цифры? Многих, многих ранили. Многих, многих убили. И я не говорю об одном или двух. Сколько там убили, 18 человек? Я думаю, что еще больше. А если взять все цифры за лето, то это хуже Афганистана", - возмутился глава Белого дома.

Ситуация в Портленде

На прошлой неделе вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств были задействованы при разгоне участников беспорядков в городе Портленд (штат Орегон). Представители Демократической партии в связи с этим выступили с критикой в адрес администрации США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что губернаторы и мэры из числа демократов не предпринимают достаточно решительных мер по борьбе с преступностью.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.