В посольстве КНР заявили, что позиция Лондона по Синьцзяну доказывает враждебность к Китаю

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Официальные заявления британской стороны об "ущемлении прав национальных меньшинств" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая и ее намерение воспользоваться этим как предлогом для введения санкций свидетельствует о враждебном настрое по отношению к Пекину. Такое заявление опубликовало во вторник посольство КНР в Лондоне.

"Политики Великобритании и других отдельных западных стран не обращают внимания на успехи в социально-экономическом развитии Синьцзяна, на правильные и законные действия китайских властей по борьбе с терроризмом и экстремизмом в данном регионе, - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте дипломатической миссии. - Большая ложь, которая присутствует в их заявлениях, свидетельствует об искаженных стереотипах и враждебном настрое. Только китайский народ имеет право рассказать о том, как обстоит ситуация с защитой прав человека в его стране".

Как подчеркивается в заявлении, Лондон "придерживается двойных стандартов" в вопросах, касающихся Синьцзяна. "Если британская сторона продолжит пренебрегать фактами и окажет санкционное давление на лиц и организации Китая, мы будем вынуждены принять решительные контрмеры", - уточняется в нем.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и отдельные члены парламента этой страны выступили с критикой в адрес Китая в связи с "нарушением прав человека" в Синьцзяне. Одним из обвинений, вызвавших у властей КНР особо негативную реакцию, стало утверждение о "насильственном сдерживании рождаемости" среди уйгуров - национального меньшинства, исповедующего ислам. Некоторые британские политики предложили в связи с этим применить санкции.