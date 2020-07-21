WP: власти США начнут собирать информацию о протестующих, угрожающих снести памятники

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Руководство Министерства внутренней безопасности США (МВБ) уполномочило своих сотрудников собирать информацию о протестующих, которые выступают с угрозами повредить или уничтожить расположенные в общественных местах любые памятники и статуи. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, в распоряжении которой оказался соответствующий внутренний документ.

МВБ теперь будет отслеживать в соцсетях отдельные лица или группы, которые могут "повредить или уничтожить находящиеся в общественных местах памятники, мемориалы или статуи". В документе не говорится, о каких именно памятниках идет речь, являются ли они федеральной собственностью.

При этом уполномоченные сотрудники должны четко пояснить, почему тот или иной человек может представлять угрозу - нельзя полагаться на "предчувствие и интуицию, которых недостаточно". При этом, как отмечает газета, МВБ не может напрямую заниматься прослушкой и слежкой с использованием электронных средств, однако ведомство может попросить об этом ФБР.

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Смерть афроамериканца спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране. На этом фоне в США началась очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого. В некоторых случаях вандалы портили монументы видным руководителям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799) в Портленде (штат Орегон).