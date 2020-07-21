Министры обороны Южной Кореи и США не обсуждали сокращение войск США в стране

СЕУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Министр обороны Республики Корея Чон Гён Ду и его американский коллега Марк Эспер не обсуждали тему сокращения военного присутствия США в Южной Корее в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора. Об этом сообщил журналистам на брифинге в Сеуле представитель министерства национальной обороны полковник Мун Хон Сик.

"Участники беседы не затрагивали вопросы, касающиеся численности американских войск", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. Военный отметил, что Сеул и Вашингтон "разделяют общую точку зрения о важной роли вооруженных сил США в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии".

Согласно распространенному ранее во вторник сообщению Минобороны, Чон Гён Ду и Эспер обсудили по телефону различные вопросы, связанные с безопасностью на Корейском полуострове, включая планы проведения военных маневров и распределение расходов на совместную оборону. Главы военных ведомств также "подтвердили решимость продолжить работу по осуществлению передачи оперативного контроля над вооруженными силами Южной Кореи от Вашингтона Сеулу".

Стороны "обменялись оценками ситуации в сфере безопасности в регионе, согласившись с необходимостью поддерживать дипломатические усилия, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи и установления прочного мира на полуострове". Кроме того, министры договорились продолжать работу над укреплением двустороннего военного альянса и поддержанием боеготовности с тем, чтобы оперативно реагировать на любые изменения ситуации на Корейском полуострове.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила на прошлой неделе, что власти США рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия на территории Республики Корея на фоне сохраняющихся между двумя странами разногласий по оборонным расходам. По данным издания, планы по сокращению численности американских военных были подготовлены в Пентагоне и представлены президенту США Дональду Трампу. Причина якобы связана с отсутствием договоренности относительно расходов Сеула на содержание воинского контингента США. На данный момент на территории Республики Корея размещены около 28,5 тыс. американских военных.

В январе нынешнего года безрезультатно завершился шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание воинского контингента США на Корейском полуострове. Срок действия предыдущего соглашения истек 31 декабря 2019 года. С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.