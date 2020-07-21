СМИ: Индия в 2021 году получит от США четыре противолодочных самолета Poseidon

ТАСС, 21 июля. Индия получит в 2021 году четыре американских многоцелевых противолодочных и разведывательных самолета Poseidon P-8I и рассчитывает приобрести у США еще шесть самолетов этого типа в 2022 году. Об этом во вторник сообщает газета Hindustan Times.

Поставки четырех самолетов Poseidon были разрешены в конце прошлого года индийским Советом по оборонным закупкам, стоимость контракта на их закупку составляет $1,1 млрд. Индия планирует приобрести еще шесть американских противолодочных самолета и в ближайшее время приступить к переговорам об их закупке.

Планируемая продажа запрашиваемого вооружения пройдет по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Совокупные оборонные закупки Индии в Соединенных Штатах на данный момент составили $17 млрд.

Контракт с США на поставку четырех самолетов Poseidon был подписан задолго до начала в мае этого года индийско-китайского конфликта в восточном Ладакхе, отмечает Hindustan Times. По данным военных источников, Индия использовала Poseidon для разведывательных полетов над линией фактического контроля, у которой проходила концентрация частей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В период 2012-2015 годов Индия получила восемь американских самолетов Poseidon, которые стоят на вооружении 312-й эскадрильи индийской морской авиации.