В Ереване опровергли заявление Баку о сбитых армянских беспилотниках на границе

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Армении во вторник назвало дезинформацией заявление оборонного ведомства Азербайджана о двух сбитых армянских беспилотниках, которые осуществляли разведывательные полеты над азербайджанскими позициями. Об этом заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь оборонного ведомства страны Шушан Степанян.

"Информация о якобы сбитых двух армянских беспилотниках является ложью и дезинформацией. Предлагаем успокоиться. Если будет такой случай, то мы первыми об этом сообщим", - отметила она.

Минобороны Азербайджана во вторник заявило, что якобы уничтожило два тактических беспилотника ВС Армении, которые "предприняли попытку осуществить разведывательные полеты над позициями подразделений азербайджанской армии на агдамском направлении".