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Обострение армяно-азербайджанского конфликта

В Ереване опровергли заявление Баку о сбитых армянских беспилотниках на границе

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что якобы уничтожило два тактических беспилотника ВС Армении

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Армении во вторник назвало дезинформацией заявление оборонного ведомства Азербайджана о двух сбитых армянских беспилотниках, которые осуществляли разведывательные полеты над азербайджанскими позициями. Об этом заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь оборонного ведомства страны Шушан Степанян.

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"Информация о якобы сбитых двух армянских беспилотниках является ложью и дезинформацией. Предлагаем успокоиться. Если будет такой случай, то мы первыми об этом сообщим", - отметила она.

Минобороны Азербайджана во вторник заявило, что якобы уничтожило два тактических беспилотника ВС Армении, которые "предприняли попытку осуществить разведывательные полеты над позициями подразделений азербайджанской армии на агдамском направлении".

Теги
АзербайджанАрменияОбострение армяно-азербайджанского конфликта
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