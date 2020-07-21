СМИ: вертолеты израильских ВВС атаковали южные районы Дамаска

ТАСС, 21 июля. Израиль дважды атаковал позиции проиранских вооруженных формирований в южных районах Дамаска. Об этом сообщил во вторник саудовский телеканал Al Hadath. По его информации, в ночной атаке участвовали вертолеты израильских ВВС, которые нанесли удары по командному пункту шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии.

Вертолеты подключились к операции после ракетного обстрела предместий Эль-Кисва и Сахная, где сосредоточены лагеря проиранских сил и склады с оружием. Как утверждает телеканал, среди шиитских бойцов и иранских военных советников есть погибшие и раненые. Нападение было предпринято Израилем со стороны оккупированных Голанских высот.

Ранее командование ВС арабской республики сообщило, что средства противовоздушной обороны отразили израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска. В переданном агентством SANA коммюнике указывалось, что в результате нападения противника получили ранения семь сирийских солдат, имеется также материальный урон. "Израиль нанес серию ракетных ударов по южным районам Дамаска, - отмечалось в документе. - Сирийские зенитчики поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей".

Как указал телеканал Al Hadath, израильская атака преследовала цель предотвратить готовящуюся вооруженную вылазку "Хезболлах" с сирийской территории. В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения о ракетном ударе в районе Дамаска.

24 июня израильские ВВС совершили нападение на позиции сирийских войск и шиитских формирований в Сальмии и Эс-Суббуре к востоку от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Ударам подверглись армейские позиции в районе города Сальхад в южной провинции Эс-Сувейда. В результате погибли двое солдат и еще четверо получили ранения. Самолеты наносили удары по наземным целям, находясь в небе к востоку и северо-востоку от Пальмиры. Ракеты были выпущены также по военным объектам в провинции Дейр-эз-Зор и оазисе Эс-Сухна. Сведений о погибших или получивших ранения военнослужащих не поступало.