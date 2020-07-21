Китай и Россия прорабатывают детали проведения саммита "пятерки" СБ ООН

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают инициативу президента РФ Владимира Путина о проведения саммита "пятерки" стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и прорабатывают совместно с российской стороной детали организации данного форума. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В этом году мир отмечает 75-ю годовщину победы в войне против фашизма, а также 75 лет с момента образования ООН, - рассказал он на регулярном брифинге. - Саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН - формат, позволяющий подробно обсудить международную ситуацию и проблемы глобального характера, укрепить многостороннее сотрудничество. <…> Мы обсуждаем с российской стороной детали проведения данного саммита".

Как уточнил дипломат, подобный форум будет иметь важное значение, так как "поможет укрепить существующий в мире геополитический порядок, стабильность в отношениях между разными странами". "Китай поддерживает инициативу России о проведении саммита", - подытожил Ван Вэньбинь.

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" стран - постоянных членов СБ ООН. 17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону данный вопрос со своим китайским коллегой Ван И.