Парламент Болгарии проголосовал против вотума недоверия правительству

СОФИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии отклонило во вторник на внеочередном заседании вынесение вотума недоверия правительству во главе с Бойко Борисовым. Заседание парламента транслировало Болгарское национальное телевидение .

В голосовании приняли участие 237 депутатов, 124 из них высказались против вотума недоверия, 102 - за, 11 парламентариев воздержались. Премьер-министр на голосовании не присутствовал. Вопрос о доверии кабмину инициировала оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП), которая обвинила правительство в провале деятельности в борьбе с коррупцией.

Депутаты правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и коалиции "Объединенные патриоты", которые голосовали против вотума недоверия, подчеркнули, что "аргументы в пользу отставки правительства были несостоятельны".

Накануне на дебатах по вотуму недоверия лидер БСП Корнелия Нинова заявила, что при нынешнем правительстве "коррупция узаконена институционально", а "щупальца мафии есть во всех государственных структурах" и "ревностно охраняются".

16 июля перед поездкой на саммит ЕС в Брюссель премьер Борисов сообщил, что в ближайшие дни состоится заседание коалиционного совета, на котором будет "обсуждаться ремонт правительства".

Голосование по вотуму недоверия проходило на фоне массовых акций протеста, которые 13-й день подряд продолжаются в болгарской столице и других городах Болгарии. Вокруг здания парламента выстроены полицейские кордоны. Движение в центре столицы блокировано. Основное требование участников протеста - немедленная отставка правительства и главного прокурора республики.

В новость были внесены изменения (12:24 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.