Spiegel: ведомство канцлера ФРГ было в курсе расследования деятельности Wirecard

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Министерство финансов ФРГ, которое еще в феврале 2019 года получило от органов финансового надзора данные о возможных проблемах вокруг оператора электронных платежей Wirecard, летом того же года проинформировало об этом Ведомство канцлера Германии. Об этом сообщил во вторник еженедельник Der Spiegel.

Ранее стало известно, что канцлер Ангела Меркель во время визита в Китай в сентябре 2019 года упоминала об интересах немецких компаний в КНР, и компания Wirecard была в их числе. В статье говорится, что к тому моменту ведомство Меркель уже было проинформировано о разбирательствах вокруг компании. Соответствующие данные Минфин ФРГ якобы направил 23 августа прошлого года.

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Он обвиняется в попытке "представить инвесторам и клиентам свою компанию более прочной с точки зрения финансов". Он был задержан, но потом отпущен под залог в €5 млн.

Бывший топ-менеджер компании Ян Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, скрывается от правосудия.