Британские депутаты утверждают, что РФ пыталась повлиять на исход шотландского референдума

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Комитет британского парламента выступил с утверждением, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства со ссылкой на некие комментарии из открытых источников.

Авторы 55-страничного документа упоминают "заслуживающие доверие комментарии из открытых источников, выдвигающих в качестве предположения то, что Россия организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года". Такие действия России называются "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

Также комитет британского парламента призвал другие страны усиливать давление на РФ. "Другие страны должны вместе с Соединенным Королевством начать действовать более решительно, чтобы предпринимаемые [президентом РФ Владимиром] Путиным действия имели свою цену. [Ответ на инцидент в] Солсбери не должен стать моментом наивысшего международного единства в противостоянии российской угрозе", - утверждается в сопровождающем доклад заявлении членов комитета. В самом документе отмечается, что комитет должен способствовать "созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию".

Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. Как заявил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си посол РФ в Великобритании Андрей Келин, Россия интересуется лишь развитием связей с шотландским бизнесом.