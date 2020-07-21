Британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства России в референдум по Brexit

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Комитет британского парламента не нашел свидетельств того, что Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit), который прошел в июне 2016 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

"Существовали широко распространенные утверждения о том, что Россия стремилась повлиять на избирателей на референдуме 2016 года о членстве Великобритании в ЕС: исследования указывали на преобладание сюжетов в поддержку Brexit или антиевропейских историй о [репортажах] RT и "Спутника", а также об использовании "ботов" и "троллей" в качестве доказательств. Реальное влияние таких попыток на сам результат будет трудно, если не невозможно, доказать", - отмечается в заявлении комитета. При этом в докладе содержится критика в адрес правительства, которое "с запозданием осознало существование угрозы".

Москва последовательно заявляла о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.