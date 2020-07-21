Британские депутаты считают, что улучшение отношений с Россией сейчас невозможно

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Британские депутаты считают, что улучшение отношений между Лондоном и Москвой при нынешнем российском руководстве невозможно. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

"Хотя возможно, что улучшение отношений между Россией и Великобританией может в определенный момент уменьшить угрозу для Великобритании, нереально думать, что это может произойти при нынешнем российском руководстве. Любой публичный шаг в направлении более союзнических отношений с Россией в настоящий момент серьезно подорвет силу международных ответных действий на [отравление в] Солсбери, а также лидерство и авторитет Великобритании в этом движении", - отмечается в 55-страничном документе.

Комитет также считает, что правительству Великобритании необходимо принять новые законы, чтобы эффективно бороться с якобы исходящей от России угрозой. "Россия представляет собой серьезный вызов для наших разведслужб, у которых должны быть инструменты, необходимые для того, чтобы с ним справиться. В частности, необходимо принятие нового законодательства для борьбы с иностранными шпионами. Действующий Закон о государственной тайне для этого не подходит. До тех пор, пока эта проблема не будет решена, у разведывательного сообщества Соединенного Королевства будут связаны руки", - говорится в сопровождающем доклад заявлении членов комитета.

Призыв усилить давление

Помимо этого, комитет британского парламента призвал другие страны усиливать давление на РФ. "Другие страны должны вместе с Соединенным Королевством начать действовать более решительно, чтобы предпринимаемые [президентом РФ Владимиром] Путиным действия имели свою цену. [Ответ на инцидент в] Солсбери не должен стать моментом наивысшего международного единства в противостоянии российской угрозе", - утверждается в сопровождающем доклад заявлении членов комитета.

В самом документе отмечается, что комитет должен способствовать "созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию". Авторы доклада утверждают, что Москва стремится посеять разногласия среди западных стран, тогда как Западу необходимо сообща противостоять России. В докладе отмечается, что российское направление должно стать "относительным приоритетом" для разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), а Великобритания должна уделять особое внимание укреплению партнерских отношений с США.

Члены комитета указывают на то, что некоторые страны Европы не разделяют в должной мере британской обеспокоенности "российской угрозой". В частности, отмечается, что Франция "не выражала публично осуждения действий России в киберпространстве", а Вена и Рим в последние годы налаживают отношения с Москвой. Израилю ставится в упрек неготовность "открыто противостоять Кремлю" и излишне радушное отношение к российскому бизнесу и инвестициям.

В докладе также выражается беспокойство по поводу укрепления сотрудничества между РФ и Китаем, некоторыми странами Африки и Южной Америки, а также политикой Москвы "по увеличению своего влияния на Ближнем Востоке" и "использованию вакуума власти в Сирии". Члены комитета отмечают, что у Лондона нет "четкого подхода к этой проблеме", который необходимо выработать.

"Зловредная деятельность в киберпространстве"

Комитет британского парламента также утверждает, что Россия осуществляет "злонамеренную деятельность в киберпространстве", привлекая организованные преступные группировки. В документе отмечается, что РФ якобы располагает значительным киберпотенциалом, в дополнение к которому, как считают в Вестминстере, она "использует организованные преступные группировки". "Россия осуществляет вредоносную деятельность в киберпространстве, чтобы агрессивно заявить о себе, например, попытками вмешаться в выборы в других странах", - утверждается в докладе.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в воскресенье в интервью воскресной программы Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" отверг озвученные Лондоном в адрес России обвинения во вмешательстве в состоявшиеся в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года парламентские выборы.

О докладе

Доклад был подготовлен предыдущим составом комитета еще в марте 2019 года, после чего был передан на одобрение в канцелярию премьер-министра. В декабре 2019 года правительство дало разрешение на его публикацию, однако из-за прошедших ранее в том же месяце парламентских выборов потребовалось дождаться формирования нового комитета, что произошло лишь на прошлой неделе.

Комментируя доклад, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его "русофобией в фейковой огранке".