Комитет британского парламента считает RT и Sputnik средствами политического влияния РФ

ТАСС, 21 июля. Работа телеканала RT и новостного агентства Sputnik является одним из примеров продвижения Россией дезинформации и политического влияния. Это утверждается в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

"О продвижении Россией дезинформации и ее попытках оказывать более широкое политическое влияние за рубежом поступало много сообщений. В качестве примера: использование государственных традиционных СМИ, <...> исследования из открытых источников показали серьезные искажения в освещении со стороны российских международных вещательных организаций, таких как RT и Sputnik", - говорится в документе.

Помимо этого, в качестве инструментов влияния России комитет указывает "ботов" и "троллей" в социальных сетях, "операции по взлому и последующей утечке информации", а также "реальное политическое вмешательство".

В июле прошлого года британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на £200 тыс. ($253 тыс. по текущему курсу), признав, что тот нарушил правила точности и беспристрастности в ряде репортажей и программ, вышедших в эфир в 2018 году и посвященных отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также вооруженного конфликта в Сирии. В марте этого года Высокий суд Лондона отклонил требование RT признать штраф незаконным, отвергнув претензии телеканала, что требование в обеспечении беспристрастности противоречило принципу свободе выражения мнений.