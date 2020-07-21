Зеленский: Киев ждет объявления даты "нормандского саммита" в ближайшее время

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Киев ждет объявления даты встречи на высшем уровне в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

"В принципе, есть подтверждение (о предстоящей встрече - прим.ТАСС) с французской и немецкой стороной. И согласие, что Российская Федерация готова встречаться. В ближайшее время мы ждем даты встречи в "нормандском формате", - сказал Зеленский.

Он заявил также, что по итогам заседания контактной группы в среду в Киеве ожидают решения о прекращении огня в Донбассе. "Это бы сохранило много жизней", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что диалог стран "четверки" не прекращался в период пандемии. "Из-за коронавируса мы переформатировали наши встречи и даже стали встречаться чаще", - сказал он.