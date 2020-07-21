СМИ: российская делегация прибудет в Анкару для обсуждения ситуации в Ливии

АНКАРА, 21 июля. /ТАСС/. Российская делегация прибудет с рабочим визитом в Анкару, чтобы обсудить с турецкими коллегами ситуацию в Ливии. Об этом сообщила во вторник турецкая газета Milliyet.

По данным издания, стороны прежде всего обсудят обстановку вокруг населенного пункта Сирт, который находится под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА).

Milliyet также утверждает, что в случае достижения компромисса на переговорах в Анкаре в ближайшее время могут состояться переговоры на уровне глав МИД РФ и Турции. Даты визита газета не приводит. Официальный комментарий Москвы и Анкары по этой теме также не поступал.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующийся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС обратилось за поддержкой к Турции.

При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, в мае его формирования заняли Эль-Ватыю, покинутую силами Хафтара. Позднее поступала информация о том, что Турция ведет переговоры с кабмином в Триполи о возможности использования ливийских военных баз - как Эль-Ватыи, так и военно-морской базы в городе Мисурата (200 км к востоку от Триполи).