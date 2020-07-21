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Эспер заявил, что намерен до конца года посетить Китай

Министр обороны США Эспер заявил, что намерен до конца года посетить Китай.

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Теги
СШАКитайЭспер, Марк
Brexit
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