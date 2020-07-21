Новые встречи России и США по разоружению пройдут на будущей неделе

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями состоится на следующей неделе в столице Австрии, как и планировалось ранее. Это подтвердил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Биллингсли, которая была выдвинута в мае президентом Дональдом Трампом по совместительству на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

"Как упомянул председатель [комитета Джеймс Риш], у меня был шанс переговорить с комитетом в деталях о нашем образе мышления перед началом переговоров с Российской Федерацией. И я настроен на то, чтобы поделиться дополнительными мыслями, так как наши переговоры в Вене должны начаться на следующей неделе", - заявил Биллингсли. В качестве спецпредставителя американского лидера он работает в структуре Госдепартамента США.

В июне под председательством заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и Биллингсли в Вене состоялся раунд двусторонних консультаций, на которых обсуждались вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности. США приглашают на такие встречи и Китай, однако Пекин отвечает отказом.