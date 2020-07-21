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США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил КНР в систематическом нарушении международного правопорядка
Госсекретарь США Майк Помпео EPA-EFE/AL DRAGO / POOL
Описание
Госсекретарь США Майк Помпео
© EPA-EFE/AL DRAGO / POOL

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. США хотят создать международную коалицию, которая противостояла бы Китаю. Об этом заявил во вторник в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы можем создать коалицию, которая будет понимать эту [исходящую от Пекина] угрозу и коллективными усилиями убедит Компартию Китая в том, что подобное поведение не отвечает интересам Китая", - отметил Помпео, обвинив КНР в систематическом нарушении международного правопорядка. В частности, он указал на ситуацию в Южно-Китайском море, противостояние между Китаем и Индией, а также на ту роль, которую Китай якобы сыграл в распространении в мире коронавирусной инфекции.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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