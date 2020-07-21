США намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Биллингсли, которая была выдвинута в мае президентом Дональдом Трампом по совместительству на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Биллингсли подтвердил, что США на данном этапе не занимаются созданием гиперзвуковых систем в ядерном оснащении. "США, насколько я понимаю, занимаются разработкой не ядерных вооружений такого типа, а гиперзвуковых [систем] в обычном оснащении. Эти [вооружения], считаю, станут для нас важными уравнителями, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил Биллингсли. В качестве спецпредставителя американского лидера он работает в структуре Госдепартамента.

Дипломат признал, что США отстают от Китая в плане проведения испытаний гиперзвуковых вооружений. А Россия уже даже развернула два вида таких систем, напомнил Биллингсли.