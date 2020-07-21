США еще не решили, следует ли продлить СНВ-3

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не выработали на данном этапе никакого решения относительно того, следует ли им соглашаться на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Мы не приняли никакого решения относительно продления соглашения. И если да, то на какой срок", - заявил Биллингсли. В качестве спецпредставителя американского лидера он работает в структуре Госдепартамента.

Дипломат выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Биллингсли, которая была выдвинута в мае президентом Дональдом Трампом по совместительству на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Российско-американский ДСНВ истечет в начале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".