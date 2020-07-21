Глава МИД Франции потребовал от Китая допустить независимых наблюдателей в Синьцзян

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Китаю следует допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), чтобы они могли проверить ситуацию с положением нацменьшинств. Об этом заявил во вторник министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

"Франция, кроме своих прежних инициатив в данном вопросе, в настоящее время требует, чтобы Китай обеспечил доступ независимых международных наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район, а также позволил Верховному комиссару ООН по правам человека [Мишель Бачелет] свободно посетить этот район", - отметил он.

Ле Дриан подчеркнул, что его страна "с большим вниманием изучает информацию в СМИ, а также сведения, предоставляемые НПО, относительно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". По его словам, "из этой информации ясно, что там существуют лагеря для массового содержания уйгуров". Министр напомнил, что Франция "неоднократно выражала свою сильную озабоченность ситуацией с правами человека в этом районе, в частности требуя закрытия [исправительных] лагерей, где содержатся уйгуры".

"Все эти практики недопустимы, они направлены против универсальных принципов, фигурирующих в основных международных документах по правам человека. И мы осуждаем такие действия самым решительным образом. При каждой возможности двусторонних контактов между нашими двумя странами, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона, моих встреч с китайскими руководителями мы напоминаем об этом требовании и поднимали эти вопросы в таких структурах как ООН, как Совет по правам человека, через которые мы призываем китайские власти прекратить содержание людей в лагерях в Синьцзяне", - заявил французский министр.

Позиция Китая

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах лиц власти страны не называют.