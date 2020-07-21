Зариф: РФ и Иран намерены актуализировать истекающий договор об основах взаимоотношений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия и Иран договорились актуализировать заключенный в 2001 году Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У нас есть двусторонний договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который подписан в 2001 году, скоро ему исполнится 20 лет. И автоматически этот договор будет продлен на следующие пять лет. Мы договорились о том, что мы одновременно <...> будем прикладывать усилия к тому, чтобы актуализировать [его], составить договор современный, который будет соответствовать нынешней ситуации", - сказал он.

Урегулирование в Сирии

Зариф также отметил, что сотрудничество России, Турции и Ирана в рамках астанинского формата является единственным результативным механизмом по урегулированию сирийского конфликта.

"Я хотел бы сказать, что наше региональное сотрудничество является очень эффективным по Сирии. Я хотел бы отметить, что астанинский формат является единственным эффективным форматом, который ведет к разрешению кризиса в Сирии, это благодаря нашим усилиям", - сказал он.

Ядерная сделка

Министр заявил, что внесение в ядерную сделку положений продления оружейного эмбарго разрушит ее.

"В резолюции 2231 (ядерная сделка с Ираном - прим. ТАСС) нет режима оружейного эмбарго. <...> Это был результат долгих переговоров, - сказал он. - Это консолидированный пакет с СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - прим. ТАСС). Трогать этот пакет - это означает разрушить абсолютно основания резолюции 2231 и СВПД".