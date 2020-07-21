Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая выступила за денонсацию Союзного договора

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус республики и денонсацию Союзного договора Белоруссии и России.

"Я выступаю за реализацию закрепленного в конституции стремления к государственному нейтралитету, я за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси, - сказала Канопацкая во вторник, выступая с предвыборной программой на телеканале "Беларусь 1". - Я - за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих".

По ее словам, Белоруссия является неотъемлемой частью европейской цивилизации, поэтому европейский шаг - это не вопрос геополитического поиска между Москвой и Брюсселем, а сознательное участие в европейских структурах в качестве полноправного члена. "Беларусь - европейская страна, только исключительно национальные интересы должны лежать в основе нашей внешней политики. Беларусь является неотъемлемой часть европейской цивилизации", - заявила Канопацкая.

Кандидат также вступает за цивилизованную смену власти и ее реформирование, она предлагает законодательно закрепить ограничение одним семилетним сроком нахождение на посту президента Белоруссии, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, и особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации. Эксперты в отношении Канопацкой высказывали мнение, что она является спарринг-партнером Лукашенко. Сама претендент на высший государственный пост это опровергает.