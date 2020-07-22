Президент Абхазии предложил правительству России поэтапно снять ограничения на госгранице

СУХУМ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к правительству Российской Федерации с предложением о поэтапном снятии ограничений на пересечение российско-абхазской границы по реке Псоу, учитывая благоприятную эпидемиологическую ситуацию в республике. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абхазии по итогам заседания координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством премьер-министра Александра Анкваба во вторник.

"Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 сообщает, что продление режима ограничений на пересечение абхазо-российской границы носит временный характер. Основываясь на благополучной эпидемиологической обстановке в стране, президент Абхазии Аслан Бжания обратился к правительству Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона. Абхазская сторона готова к снятию таких ограничений в любое время, однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время, по информации пресс-службы кабмина, в Москве проходят рабочие встречи министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с руководством уполномоченных органов власти России, по итогам которых в ближайшее время ожидается прибытие в Абхазию представителей Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора для выработки механизмов взаимодействия сторон в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

"В этом контексте Министерство здравоохранения и аппарат главного санитарного врача Республики Абхазия ведут постоянные консультации с российскими коллегами", - уточняется в сообщении.

По данным штаба, за все время пандемии новой коронавирусной инфекции в стране было выявлено 38 случаев заболевания, 37 пациентов выздоровели, один умер. За пять последних недель не зарегистрирован ни один факт заболевания.

Ранее президент издал распоряжение о продлении ограничений на вьезд в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства до 28 июля.