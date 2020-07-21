Госдепартамент назвал три сценария возможного возобновления ядерных испытаний в США

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США обозначил три потенциальных сценария возобновления американской стороной ядерных испытаний.

"Мы будем проводить испытания только в том случае, если возникнет вопрос безопасности или надежности [американских ядерных вооружений]. Или если возникнет срочная необходимость разработать какую-то новую конструкцию [ядерного боезаряда]. Мне не известно о том, чтобы в настоящее время имелся какой-то из этих трех [факторов]", - заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. В качестве эмиссара американского лидера по вопросам контроля над вооружениями он работает в структуре Госдепартамента США. Дипломат выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Биллингсли, которая была выдвинута в мае президентом Дональдом Трампом по совместительству на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Спецпредставитель президента Дональда Трампа также повторил утверждения о том, что Россия и Китай проводят испытания, сопровождающиеся ядерными взрывами малой мощности. Эти обвинения в адрес Москвы и Пекина Вашингтон бросил впервые в прошлом году. Россия и Китай категорически отвергли эти выводы США, которые не были подкреплены никакими доказательствами. При этом Москва указала, что США, возможно, сами готовятся к возобновлению ядерных испытаний.

"Мы (США - прим. ТАСС) не ведем [сейчас] испытания, сопровождающиеся выходом энергии", - заверил Биллингсли.

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти США приступили к обсуждению возможности возобновления ядерных испытаний. По ее сведениям, данный вопрос поднимался 15 мая на межведомственном совещании. Решение о проведении испытания тогда выработано не было. Однако один из чиновников заявил газете, что обсуждения продолжаются. Затем и.о. первого заместителя помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер подчеркнул в беседе с корреспондентом еженедельника Defense News, что США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если президент отдаст соответствующее распоряжение.

На полигоне в штате Невада последний подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года. В России мораторий на ядерные испытания действует уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США так и не ратифицировали ДВЗЯИ.