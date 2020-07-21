Белый дом пригрозил наложить вето на оборонный бюджет на 2021 год в его текущей форме

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября), если он будет принят Конгрессом в его текущей форме. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Основной претензией к законопроекту, который во вторник рассматривает Палата представителей Конгресса США, является содержащееся в нем положение о переименовании нескольких военных баз, названных в честь генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы). Белый дом подчеркнул, что эта поправка является "последовательной попыткой стереть из истории страны [имена] тех, кто не соответствует постоянно меняющемуся стандарту поведения".

В свою очередь, как заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, министерство обороны США уверено в том, что Конгресс и американская администрация придут к соглашению по военному бюджету. "Мы уверены, что Конгресс и администрация придут к соглашению", - сказал он, комментируя заявление Белого дома. Хоффман выразил уверенность в том, что законопроект будет одобрен "вовремя, чтобы [у Пентагона] был бюджет для своих сил".

Ранее члены Демократической партии предложили поправки к проекту американского военного бюджета, в которых предлагается дать другие названия военным объектам, которые сейчас носят имена деятелей армии Конфедерации. Против этого шага выступил президент США.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелись в стране с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании стражей порядка были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.