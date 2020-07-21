Канье Уэст пытается зарегистрироваться кандидатом в президенты США в Иллинойсе

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в американском штате Иллинойс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте избирательной комиссии штата.

Уэст, который родился в Атланте (штат Джорджия), а рос и учился с трех лет в Чикаго (штат Иллинойс), сдал документы, необходимые для регистрации независимым кандидатом, 20 июля. Избирком штата утвердит документы Уэста и остальных претендентов 21 августа, пишет газета Hartford Courant со ссылкой на официального представителя комиссии Мэтта Дитриха. "Независимые кандидаты и кандидаты от новых партий весьма часто сталкиваются со сложностями при регистрации", - отметил Дитрих.

В Иллинойсе ввиду последствий пандемии коронавируса существенно смягчены требования, предъявляемые к кандидатам на ноябрьских выборах президента США. Ранее им требовалось собрать подписи 2,5 тыс. зарегистрированных избирателей в штате. Рэпер в понедельник не смог предоставить в срок подписи, необходимые для регистрации независимым кандидатом в президенты в штате Южная Каролина.

Ранее Канье Уэст зарегистрировался независимым кандидатом в Оклахоме, успев подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как "Партия дня рождения", и как "Вечеринка по случаю дня рождения"). Многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.