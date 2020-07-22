В Минобороны Армении заявили, что спецназ ВС Азербайджана атаковал пост армянской армии

ЕРЕВАН, 22 июля. /ТАСС/. Спецназ ВС Азербайджана в районе 22:30 (21:30 мск) предпринял атаку на боевой пост армянской армии. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook .

"Сегодня отряд специального назначения азербайджанских вооруженных сил предпринял атаку на армянскую позицию. Армянским военнослужащим удалось отбросить врага, [который понес] серьезные потери. По предварительным данным, часть азербайджанского спецназа оказалась в ловушке ВС Армении", - отметила Степанян.

Армянская сторона потерь не понесла, уточнила пресс-секретарь оборонного ведомства страны.

Позже Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны, назвав это дезинформацией.

"Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было, - заявил во вторник начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы. - Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь. Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими".

По словам Вагифа Даргяхлы, сообщение армянской стороны является "очередной дезинформацией". "Хочу еще раз сказать, что никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было", - сказал официальный представитель Минобороны Азербайджана.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван заявил о гибели четырех и ранении 10 военнослужащих. 17 июля в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.