Министерство безопасности США объяснило, почему федеральные подразделения ввели в Портленд

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Федеральные правоохранительные органы были задействованы для борьбы с преступностью в охваченном беспорядками Портленде (штат Орегон) из-за бездействия местных сил безопасности. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф на брифинге для журналистов.

В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун (представляет демократов) потребовала от президента США Дональда Трампа вывести подразделения федеральных правоохранительных органов из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

"Мы были вынуждены [отправить федеральные подразделения в город] из-за бездействия местных правоохранительных органов в Портленде с целью принять такого рода меры, как аресты", - отметил и.о. руководителя ведомства. Он также заявил, что "в городе уже на протяжении 52 дней "наблюдается острая криминогенная обстановка". Вулф пояснил, что сотрудники федеральных правоохранительных органов задерживали "лиц, которые пытались поджигать здания". "Они не протестующие, они преступники, - подчеркнул Вулф. - Мы арестовывали лишь тех, кто совершал преступления".

Как отметил и.о. министра, отправленные в Портленд вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств "не являются штурмовыми отрядами и Гестапо, как некоторые их описывали".

Ранее прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков. На это Вулф заявил, что у сотрудников правоохранительных органов были соответствующие знаки. "Мы не отступим. <...> Мы не можем позволить одному из наших городов переживать это беззаконие каждую ночь", - подчеркнул и.о. главы МВБ.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен более активно задействовать федеральные правоохранительные органы для борьбы с разгулом преступности в городах, где у власти находятся демократы. По его словам, федеральные силы уже были направлены в Портленд, и такие же меры могут быть приняты в отношении Чикаго и Нью-Йорка.

Ситуация в Портленде

Вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств были задействованы при разгоне участников беспорядков в Портленде. Представители Демократической партии в связи с этим выступили с критикой в адрес администрации США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительных мер по борьбе с преступностью.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая-начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.