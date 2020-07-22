Заседание контактной группы по Донбассу состоится 22 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в среду на фоне резко обострившихся противоречий между участниками переговоров. На кону оказалась сама судьба минского процесса.

Две недели назад замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в большом интервью ТАСС назвал переговоры с Украиной по урегулированию "театром абсурда", подчеркнув, что появившиеся было осторожные надежды на конструктивный диалог Киева и Донбасса стремительно рассеиваются. А на следующий день в ответ на заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о необходимости пересмотра минских соглашений потребовал от Киева определиться наконец в своем отношении к основополагающему документу минского процесса и подтвердить или опровергнуть эту позицию.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, - подчеркнул Козак. - Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года".

После этого прошло почти две недели, но ни премьер, ни президент Украины так и не высказались на эту тему. Последовало лишь несколько разъяснений от самого Резникова и заявление главы МИД Дмитрия Кулебы. В этих выступлениях представители Киева сформулировали тот подход, которого Украина, по сути, на практике придерживалась на протяжении всего предыдущего переговорного процесса: полный отказ от политической части минских соглашений, сведение документа к положениям о прекращении обстрелов, об обмене пленными и решении гуманитарных проблем.

Так, Кулеба в опубликованном 13 июля интервью изданию "Сегодня" назвал положение "Минска-2" о закреплении в конституции особого статуса Донбасса неприемлемым. "Что касается непосредственно упоминания так называемых "ОРДЛО" (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС) в конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", - сказал он. А Резников 12 июля в эфире "Украина 24" в числе "красных линий" Киева назвал также "недопустимость" пункта минских соглашений о проведении выборов в Донбассе до передачи Украине контроля над границей с РФ.

Киев уходит от ответа

Заявляя о необходимости "пересмотра", "модернизации" существующих договоренностей, о том, что в минском документе "есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны не могут договориться априори", официальные представители Украины тем не менее уходят от прямого ответа на призыв Козака определиться с отношением к минским соглашениям. Не желая брать на себя ответственность за выход из "Минска", Киев перекладывает это решение на "нормандский формат". "Решение о том, что Минск "родился", было принято на уровне "нормандского формата", соответственно, только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения, связанные с "Минском", - заявил Резников.

При этом отказ выполнять минские соглашения в Киеве пытаются представить как отказ выполнять требования России. "Любые попытки перекрутить минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, заранее обречены на провал", - заявил 13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными", - сказал министр о содержащемся в минских соглашениях требовании включить в украинское законодательство положение об особом статусе Донбасса.

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, власти не могут открыто отказаться от минских соглашений, потому что это лишит их поддержки большинства населения. "На Украине политическое руководство создает видимость успешности переговорного процесса, говорит о размораживании диалога, о новых успехах, постоянно рассказывает о каких-то новых идеях, создает видимость прогресса на фоне того, что 60% - 80% украинского общества требуют мира", - считает эксперт.

Новые жертвы

В Киеве открыто декларируют, что цель минского процесса видят не во всестороннем урегулировании конфликта с Донбассом, а исключительно в решении вопросов безопасности и гуманитарных задач. По словам Резникова, который является заместителем главы украинской делегации в контактной группе, минский формат - всего лишь "технический, логистический центр", который выполняет задания лидеров "нормандской четверки". "Это вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц, открытия новых контрольных пунктов въезда - выезда, прекращения огня, водоснабжения и многого другого", - перечислил вице-премьер.

Однако, как обращают внимание в Москве, Украина не выполняет и решения, принятые в "нормандском формате". "По всем трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине (на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" - прим. ТАСС)", - отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения".

На практике Киев блокирует не только выполнение политических пунктов минских соглашений. Как свидетельствуют публикуемые в последнее время МИДом Донецкой народной республики протоколы заседаний контактной группы, украинская делегация отказывается и от конструктивного обсуждения проблем обеспечения безопасности, вопросов освобождения пленных, многих других тем гуманитарной повестки. А Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в результате которых появляются все новые жертвы.

Тем временем в Киеве вновь зазвучали заявления о заинтересованности в неких новых форматах, о надежде подключить к переговорам США и Великобританию. "Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведется сегодня с Российской Федерацией при помощи ОБСЕ в минском формате и в "нормандском формате" при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум", - сказал Резников, добавивший, что на этот счет уже "ведутся консультации".

Позиция Киева заводит в тупик

В республиках Донбасса неоднократно предупреждали, что отказ Киева от политических пунктов минских соглашений ведет к полному срыву переговоров по урегулированию. "Пока Киев носится с идеей переписывания минских соглашений, продвижение на этом треке практически невозможно и все более реальна перспектива срыва минского формата по вине Киева", - заявлял представитель Луганской народной республики Родион Мирошник. "Особый статус" - основа минских соглашений, и отказ Киева от его полноценного предоставления республикам равносилен отказу от всего комплекса мер, который на сегодняшний день является признанным на международном уровне способом урегулирования конфликта в Донбассе", - считает представитель ЛНР.

При этом, как заметил на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выход из минских соглашений все равно потребует создания новой "переговорной базы", выработки альтернативного документа, что в свою очередь невозможно без диалога с представителями республик Донбасса. "А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом, получается какой-то замкнутый круг", - отметил Песков.

В Москве уверены, что без политического урегулирования невозможно достичь устойчивого прекращения огня и решить другие проблемы, ставшие причиной конфликта. С этой позицией солидарны и другие участники "нормандского формата". О приверженности полному осуществлению минских соглашений заявили 10 июля корреспонденту ТАСС в МИД Франции. "Негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского комплекса мер была дана и во время состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как сообщили в Кремле, стороны отметили "контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей", а также подчеркнули, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит переговорный процесс в тупик.