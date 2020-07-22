Египетские военные предотвратили крупную атаку на Синае

КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Военнослужащие египетской армии сорвали попытку боевиков атаковать их расположение на севере Синайского полуострова, ликвидировав 18 экстремистов. Об этом, как передает новостной портал Al Youm As Sabi, говорится в распространенном во вторник вечером заявлении ВС АРЕ.

Согласно предоставленным военными данным, группа террористов попыталась напасть на армейский опорный пункт в районе населенного пункта Бир-эль-Абд в 30 км от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш - столицы провинции Северный Синай. Однако боевики получили отпор и вынуждены были отступить, а во время их преследования военнослужащим под прикрытием боевой авиации удалось уничтожить 18 нападавших, на теле одного из которых был закреплен пояс со взрывчаткой. Помимо этого, были уничтожены четыре транспортных средства боевиков, в том числе три заминированные машины, которые они намеревались подорвать в ходе готовившегося штурма.

В стычках с экстремистами погибли двое военнослужащих, четверо получили ранения.

Более двух лет назад армия и МВД Египта начали антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай - 2018", которая, в отличие от всех предыдущих, проходит как на севере и в центре полуострова, так и в дельте Нила и в пустыне на западе страны. В ней участвуют армейские подразделения, сотрудники министерства внутренних дел, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. За это время ликвидированы сотни боевиков, погибли десятки полицейских и военнослужащих. Полностью ликвидировать террористическое подполье пока не удается.