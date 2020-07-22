Спикера нижней палаты заксобрания Огайо задержали по обвинению в коррупции

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США во вторник задержали спикера нижней палаты законодательного собрания штата Огайо Ларри Хаусхолдера по обвинению в причастности к коррупции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте федеральной прокуратуры Южного округа Огайо.

Как следует из документа, также взяты под стражу три лоббиста и помощник Хаусхолдера. По данным властей, все пятеро причастны к получению взяток на общую сумму около $60 млн в период с марта 2017 года по март текущего года. Они, по данным следствия, вступили в сговор с целью одобрения законодателями плана, который предполагал выделение примерно $1 млрд в качестве финансовой помощи двум атомным электростанциям в Огайо.

По данным властей, Хаусхолдер, являющийся республиканцем, получил миллионы долларов от компаний, которым было выгодно предоставление финансовой помощи АЭС. Эти средства он якобы расходовал, в частности, на проведение политических кампаний и поддержку законодателей штата. В заявлении прокуратуры отмечается, что фигурантам дела может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.

Как заявили представители прокуратуры, речь идет об одной из крупнейших коррупционных схем в истории Огайо. Губернатор штата Майкл Девайн призвал Хаусхолдера уйти в отставку с поста спикера.