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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп сообщил, что сразу две вакцины в США выходят в июле на финальную стадию испытаний

Первая из них, которая будет одобрена, "станет доступна немедленно", указал американский лидер

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Две потенциальные вакцины выходят на финальную стадию клинических испытаний в США в июле, а еще четыре - в последующие несколько недель. Об этом объявил во вторник на брифинге для журналистов президент США Дональд Трамп.

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"В конечном счете наша цель - не просто справиться с пандемией, но положить ей конец. Мы хотим избавиться от нее как можно скорее", - сказал он. "По этой причине создание вакцины остается нашим приоритетом", - подчеркнул американский лидер.

"Две потенциальные вакцины выходят на финальную стадию клинических испытаний в этом месяце <...>, еще четыре вакцины выйдут на финальную стадию испытаний в последующие несколько недель", - сообщил Трамп.

По его словам, в США уже налажено массовое производство всех основных потенциальных вакцин, так что первая из них, которая будет одобрена, "станет доступна немедленно". После этого к распределению вакцин должен будет подключиться Пентагон, который, как обещает Трамп, сделает это "в рекордные сроки".

Трампу был задан вопрос, готовы ли американские власти сотрудничать с Пекином и использовать китайскую вакцину, если она будет создана быстрее американской. "Мы готовы работать с кем угодно, кто поможет нам достичь хороших результатов", - ответил американский лидер.

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СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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