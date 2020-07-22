США призвали Турцию избегать эскалации напряженности "в спорных водах" у Кастелоризо

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали во вторник власти Турции избегать эскалации напряженности у острова Кастелоризо в восточной части Средиземного моря, назвав этот район "спорными водами". Об этом сообщил журналистам представитель Госдепартамента.

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что осведомлены об объявленных намерениях Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море. Дипломат назвал этот район "спорными водами в Восточном Средиземноморье". "Мы призываем турецкие власти прекратить любые планы операций и избегать шагов, которые приводят к росту напряженности в регионе", - подчеркнул он.

Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную готовность в связи с намерениями Турции проводить сейсморазведку у острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа, сообщила во вторник газета Kathimerini. По ее данным, Греция отметила повышенную активность на турецкой военно-морской базе Асказ. Отношения между Грецией и Турцией обострились из-за объявленных намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис направил 3 июня послания председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье, кульминацией которого стала публикация в правительственной газете Турции заявок государственной турецкой нефтяной компании (TPAO) на получение лицензии на поиски и добычу углеводородов". По данным греческих телеканалов, речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Кастелоризо, Родос и Крит в 6 морских милях от их побережья.