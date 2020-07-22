Власти Малайзии пригрозили тюремным заключением за отказ носить маски

СИНГАПУР, 22 июля. /ТАСС/. Власти Малайзии пригрозили тюремным заключением за отказ от ношения защитных масок, когда такая мера станет обязательной. Об этом пишет в среду газета The Straits Times со ссылкой на заявление генерального директора Минздрава Хишама Абдулы.

"Мы призываем население носить маски, особенно находясь в общественных местах, там, где сложно соблюдать социальную дистанцию", - отметил чиновник. Он напомнил, что "пока в Малайзии не действует соответствующее обязательное правило, но когда оно будет введено, то нарушителям грозит штраф в размере 1 тыс. ринггитов ($235) или тюремное заключение на несколько месяцев".

По его словам, "согласно рекомендациям специалистов, ношение масок позволяет снизить риск распространения инфекции на 65%".

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Малайзии превышает 8,8 тыс. человек. Почти месяц в стране наблюдалась тенденция к снижению числа новых случаев, но в последнюю неделю вновь наметился рост, который исчисляется в двухзначных показателях в сутки. Основные ограничения, введенные из-за пандемии 18 марта, были отменены с 10 июня, в том числе был снят запрет на передвижение между городами и штатами, восстановлено воздушное сообщение.