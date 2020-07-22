Токио выразил протест из-за пребывания кораблей КНР у островов Сенкаку в течение 100 дней

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям Китая в связи с пребыванием на протяжении 100 дней сторожевых кораблей КНР у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Находящиеся в районе [островов] корабли береговой охраны направили предупреждение [кораблям КНР], также по дипломатическим каналам был выражен суровый протест китайской стороне", - сказал он.

Китайские сторожевые корабли ведут патрулирование у Сенкаку на протяжении рекордного срока. Японские патрульные корабли требуют от них покинуть этот район, но решительные действия не предпринимают.

Эта необитаемая гряда вместе с островом Тайвань была присоединена к Японии в 1895 году (после ее победы в войне с имперским Китаем). После поражения во Второй мировой войне Токио отказался от прав на Тайвань. Пекин требует, чтобы Токио так же поступил и в отношении Сенкаку. Однако правительство Японии утверждает, что острова были присоединены не в результате войны, а на законных основаниях, поскольку в конце XIX века были необитаемыми и никому не принадлежали. Долгое время эти острова находились в частном владении у состоятельной японской семьи. Однако в сентябре 2012 года Токио их выкупил и национализировал, что вызвало резкие протесты в Пекине. Китайские сторожевые корабли с тех пор постоянно демонстрируют флаг у островов, что несколько раз перерастало в опасные инциденты с японскими патрульными кораблями.