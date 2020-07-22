СМИ: власти Южной Кореи намерены отменить бесплатное лечение иностранцев от COVID-19

В настоящее время находящиеся на территории Южной Кореи граждане зарубежных стран получают бесплатную медицинскую помощь в случае заражения коронавирусом. "Учитывая стремительный рост заболевших среди иностранцев, власти намерены обязать их самостоятельно оплачивать как минимум часть расходов на лечение", - подчеркивает телеканал.

СЕУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Администрация президента и правительство Республики Корея приступили к рассмотрению поправок в закон, обязывающих иностранцев оплачивать как минимум часть стоимости лечения от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Об этом сообщил в среду государственный телеканал KBS .

По его данным, в период с 6 по 20 июля среди прибывших в Южную Корею из-за рубежа был зарегистрирован 381 случай заражения коронавирусом. Из них 250 пришлись на граждан других стран.

По подсчетам правительства, средняя стоимость лечения одного пациента составляет 7,5 млн вон ($6,3 тыс.). Власти опасаются, что бесплатное лечение от COVID-19 может спровоцировать всплеск числа иностранцев, въезжающих в Южную Корею с целью получить бесплатную и квалифицированную медицинскую помощь.

Власти Республики Корея изучили ситуацию по этому вопросу в 21 стране, выяснив, что лишь в восьми из них иностранцы получают лечение бесплатно, отмечает телеканал.

Между тем, вопрос о взимании платы за лечение иностранцев напрямую связан с проблемой прав человека и дипломатическими отношениями с другими странами. Источники KBS отмечают, что окончательное решение будет принято после достижения консенсуса между южнокорейскими политическими партиями, администрацией президента и правительством страны.