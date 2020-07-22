Канье Уэст спросил в Twitter, следует ли ему баллотироваться в президенты

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Американский рэпер Канье Уэст во вторник задал вопрос пользователям Twitter о том, следует ли ему баллотироваться в президенты США.

"Я думаю, предполагается, что все темнокожие проголосуют за [наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа] Байдена?" - написал он. Он также спросил, "хотят ли" пользователи соцсети, чтобы он участвовал в президентской гонке.

Уэст включил в сообщение хэштег, касающийся планов на текущий год, а также добавил: "Может быть 24". Ранее исполнитель допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые должны пройти в 2024 году.

Уэст 4 июля написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты США. 8 июля в интервью журналу Forbes исполнитель уточнил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в текущем году в качестве независимого кандидата. Уэст отметил, что больше не поддерживает действующего американского лидера Дональда Трампа, несмотря на то, что был его сторонником последние годы.

Журнал Forbes в апреле признал Уэста миллиардером. Его состояние оценивается примерно в $1,3 млрд. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев - Трамп.