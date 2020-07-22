СМИ: полиция задержала 34 участника акции протеста у резиденции Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали не менее 34 участников массовой акции протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, в которой в ночь на среду приняли участие несколько тысяч человек. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

По ее данным, участники акции после согласования шествия с полицией прошли колонной до здания Кнессета (парламента страны), после чего вернулись обратно к резиденции премьера. Правоохранители при помощи водометов и с участием конной полиции начали разгонять демонстрантов около 01:00 среды (время совпадает с московским), указывает издание. Начались столкновения, в ходе которых были задержаны 34 человека за насилие в отношении полицейских и нарушение общественного порядка. Протестующие требовали отставки правительства Израиля на фоне развивающегося в стране кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что в среду утром десятки протестующих легли на проезжую часть на улицах, ведущих к Кнессету, тем самым заблокировав все подъезды к зданию парламента. "Полиция находится на месте и в настоящий момент действует для восстановления порядка и автомобильного движения", - сообщила полицейская пресс-служба.