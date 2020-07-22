Парламент Каталонии призвал к отречению от престола короля Испании

МАДРИД, 22 июля. /ТАСС/. Парламент Каталонии утвердил выводы комиссии по расследованию применения 155-й статьи конституции Испании, которая ограничивала самоуправление региона в разгар сепаратистского кризиса 2017 года. Об этом сообщило в среду агентство EFE.

По его информации, региональная палата сочла меры Мадрида "институциональным государственным переворотом". Кроме того, парламент автономной области одобрил призыв к отречению от престола короля Испании Филиппа VI. В поддержку этой инициативы высказались политические силы, которые выступают за независимость Каталонии. Палата также заявила о порицании позиции премьер-министра Педро Санчеса в момент каталонского кризиса.

Комиссия по расследованию применения 155-й статьи была создана в 2018 году. Что касается монарха, сторонники выхода из состава Испании вновь обратили внимание на речь главы государства, которую он произнес 3 октября 2017 года. Тогда Филипп VI заявил, что каталонские власти нарушили конституцию страны. Глава государства напомнил о твердой приверженности короны основному закону и единству Испании.

Меры Мадрида по ограничению самоуправления региона в 2017 году были задействованы после соответствующего одобрения Сената (верхняя палата парламента) страны. Власти королевства пошли на данный шаг после референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом автономии независимости.

155-я статья позволила отстранить от должностей членов регионального правительства, объявить о проведении новых выборов в Каталонии и ввести прямое управление Мадрида в регионе. После волеизъявления в конце 2017 года и формирования нового кабмина в автономии действие статьи было отменено.