ЦИК Белоруссии ограничил присутствие наблюдателей на участках для голосования на выборах

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии принял решение ограничить присутствие местных наблюдателей на участках для голосования на выборах президента страны. Соответствующее постановление ЦИК принял в среду на заседании, которое транслировалось в онлайн-режиме.

"Уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти. Если комиссия небольшая - не более семи человек, - то количество наблюдателей не может превышать более 50% от состава комиссии", - отметила глава ЦИК Лидия Ермошина.

По ее словам, "если проходит досрочное голосование, то наблюдателей будет не более трех".