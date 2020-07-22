Болтон рассказал, что в США в последние годы обсуждали возобновление ядерных испытаний

ТАСС, 22 июля. Представители Белого дома провели в последние два года серию дискуссий о возможности возобновления ядерных испытаний в США. Об этом заявил бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в размещенном в среду интервью британской газете The Guardian .

"Конечно, тема обсуждалась, и у нас была серия общих дискуссий по этому поводу, однако решения принято не было (до сентября прошлого года, когда Трамп отправил Болтона в отставку - прим. ТАСС)", - сказал он, отметив, что речь шла о подземных испытаниях. "Лично у меня были другие цели, такие как выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, INF), - подчеркнул он. - Невозможно сделать все сразу".

По признанию Болтона, часть представителей Белого дома выступили против возобновления испытаний ядерного оружия. Противники этой меры выдвигали в качестве аргументов то, что в данном случае вполне достаточно компьютерного анализа "плана управления запасами [ядерного оружия]" и что детонация боеголовки вызовет серию испытаний в других государствах, обладающих ядерным оружием.

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти США вновь приступили к обсуждению возможности возобновления ядерных испытаний. По ее сведениям, данный вопрос поднимался 15 мая на межведомственном совещании. Решение о проведении испытания тогда выработано не было. Однако один из чиновников заявил газете, что обсуждения продолжаются.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обозначил во вторник потенциальные сценарии возобновления американской стороной ядерных испытаний. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, дипломат сказал, что Вашингтон станет проводить испытания только в том случае, если возникнет вопрос безопасности или надежности американских ядерных вооружений, или если возникнет, по его словам, срочная необходимость разработать какую-то новую конструкцию [ядерного боезаряда].

На полигоне в штате Невада последний подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года. В России мораторий на ядерные испытания действует уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США так и не ратифицировали ДВЗЯИ.