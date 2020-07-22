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Обновлено 

Reuters: Китай может закрыть консульство США в Ухане

Ранее китайский МИД сообщил о том, что власти США потребовали закрыть генеральное консульство страны в Хьюстоне

ТАСС, 22 июля. Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане после требования Вашингтона закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее китайский МИД сообщил о том, что власти США потребовали закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что это решение о закрытии дипломатического учреждения Китая в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

МИД КНР пока не прокомментировал информацию о возможных мерах в отношении консульства США в Ухане.

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