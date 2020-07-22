В Пекине призвали США немедленно перестать порочить Китай в вопросах кибербезопасности

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Китай призывает Соединенные Штаты немедленно прекратить дискредитировать КНР по вопросам кибербезопасности. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду прокомментировал заявление Министерства юстиции США о том, что два предполагаемых китайских хакера якобы совершали кибератаки на американские компании, в том числе на разработчиков вакцины от коронавируса.

"Мы призываем американскую сторону немедленно перестать дискредитировать Китай в вопросе кибербезопасности", - заявил Ван Вэньбинь на регулярном брифинге. По словам дипломата, "Китай всегда выступал за обеспечение кибербезопасности". Он также указал на то, что "поддержание мира и стабильности в киберпространстве соответствует интересам всех стран мира". "Киберпространство не должно стать новым театром военных действий", - резюмировал он.

Во вторник Министерство юстиции США обвинило двух неназванных хакеров из Китая в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов у различных компаний, включая разработчиков вакцины от коронавируса.

Согласно опубликованному документу, два предполагаемых хакера на протяжении около 10 лет якобы совершали атаки на компании в разных странах с целью получить доступ к разработкам в сфере высоких технологий, медицины, фармацевтики, бизнеса, образования, игровой индустрии, солнечной энергетики и обороны, а в последнее время, как указывается в заявлении, им удалось "выявить уязвимости в компьютерных сетях компаний, разрабатывающих вакцины, методики борьбы и лекарства от коронавируса".

В отношении каждого из предполагаемых хакеров выдвинуты обвинения по 11 пунктам. Как заявил один из авторов обвинительного заключения, заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Дэвид Боудич, "кибератаки, производившиеся по указке китайских правительственных разведывательных служб, угрожают не только США, но и другим странам".

Во вторник лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния) официально представил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иностранных хакеров, пытающихся, по мнению Вашингтона, заполучить данные о проводимых в США разработках вакцины от коронавируса. Законопроект Defend COVID Research from Hackers Act ("О защите исследований COVID от хакеров"), в частности, предусматривает введение санкций "в отношении иностранцев, которые угрожают национальной безопасности, внешней политике, здоровью населения, экономической устойчивости и финансовой стабильности США".