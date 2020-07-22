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Зариф сообщил, что разговор по телефону с Путиным был полезным

Глава МИД Ирана отметил, что переговоры с президентом России длились около часа

ТЕГЕРАН, 22 июля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в ходе визита в Москву провел очень полезный разговор с президентом России Владимиром Путиным по телефону, который длился около одного часа. Слова министра приводит в среду агентство IRNA.

"У нас были конструктивные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также разговор с президентом России по защищенной телефонной линии", - сказал он. Зариф добавил, что "переговоры с Путиным длились около одного часа".

По словам иранского дипломата, "российскому лидеру было передано спецпослание президента [Ирана], посвященное ядерной сделке и ряду вопросов о двусторонних отношениях". "Диалог [с Путиным] был очень полезным, и я надеюсь, что за ним последуют хорошие результаты", - добавил он.

В Кремле о данном разговоре Зарифа и Путина не сообщали.

21 июля Зариф на встрече с министром иностранных дел России передал послание президента исламской республики Путину.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияЗариф, Мохаммад Джавад
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