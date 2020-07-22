Кабмин Украины одобрил выход страны из соглашения СНГ о гуманитарном сотрудничестве

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Владимира Зеленского о выходе страны из соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ. Такое решение большинством голосов было принято в среду на заседании украинского правительства.

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве было заключено на заседании Совета глав государств СНГ в Казани 26 августа 2005 года. В развитие этого базового документа 28 ноября 2006 года было подписано соглашение о создании Совета по гуманитарному сотрудничеству. Документы заключили для реализации и координации многостороннего взаимодействия стран-участниц СНГ в области культуры, образования, науки, архивного дела, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью. Украина присоединилась к соглашению о Совете по гуманитарному сотрудничеству 19 июня 2013 года.

После 2018 года Киев вышел из ряда договоров, заключенных с РФ или СНГ. 1 апреля 2019 года прекратил своей действие Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. В рамках СНГ Украина отказалась от соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

По данным украинского МИД, между Киевом и Москвой было заключено 453 соглашения, к настоящему времени осталось около 300.