Пекин предупредил китайских студентов в США о возможных произвольных допросах

ТАСС, 22 июля. Консульское управление МИД КНР предупредило обучающихся в США китайских студентов о возможных задержаниях и произвольных допросах со стороны американских властей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat.

"В последнее время со стороны американских властей наблюдается возрастающее количество случаев произвольного допроса, причинения вреда, конфискации личных вещей и задержаний в отношении китайских студентов, обучающихся в Соединенных Штатах, - говорится в распространенном управлением сообщении. - Министерство иностранных дел и дипломатические ведомства КНР в США напоминают обучающимся в этой стране китайским студентам о важности повышенной безопасности, мерах предосторожности и надлежащих действиях [в связи с этой ситуацией]".

Предупреждение китайских властей было опубликовано на фоне планов Вашингтона закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Ранее в среду МИД Китая сообщил о таком требовании американских властей. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что это решение о закрытии дипломатического учреждения Китая в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".