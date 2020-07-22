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Британский премьер отверг утверждения, что он демонстрировал мягкость в отношении России

Борис Джонсон при этом обратил внимание на то, что составители доклада по РФ не смогли найти доказательств утверждений о вмешательстве России в референдум 2016 года по поводу членства страны в ЕС

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в том, что он когда-либо смотрел сквозь пальцы на угрозу, якобы исходящую от России. Об этом он заявил, отвечая в среду в парламенте на вопросы лидера оппозиционной партии Кира Стамера в связи докладом по РФ, опубликованным накануне комитетом по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

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"Когда я был министром иностранных дел (2016-2018 - прим. ТАСС), мы принимали самые жесткие меры против неправомерных действий России, организовав высылку 153 российских дипломатов по всему миру <...>", - заявил Джонсон, отвечая Стармеру. В своем ответе он напомнил историю с отравлением в Солсбери в 2018 году бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. Лондон выступил с утверждением, что за этим инцидентом стоят российские спецслужбы. Москва решительно отвергает эти обвинения.

Джонсон обратил внимание на то, что составители доклада по РФ не смогли найти доказательств утверждений о вмешательстве России в референдум 2016 года по поводу членства страны в ЕС. Тогда верх с небольшим перевесом одержали сторонники Brexit под руководством Джонсона. "На самом деле в докладе нет ничего, никаких неопровержимых доказательств после всего пустословия и беснования", - сказал премьер, говоря про этот раздел 55-страничного документа.

В докладе Россия называется угрозой национальной безопасности Великобритании, утверждается, что российское влияние в Соединенном Королевстве является "новой нормой", а в отношении правительства королевства содержится критика в бездействии перед лицом этой якобы существующей угрозы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доклад "русофобией в фейковой огранке".

Теги
ВеликобританияРоссияДжонсон, Борис
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